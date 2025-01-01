The President's Man 2 - A Line in the Sand
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
The President's Man 2 - A Line in the Sand
McCord wird erneut in den Einsatz gerufen, als er vom US-Präsidenten angeworben wird, um eine gefährliche terroristische Bedrohung zu beenden: eine Gruppe von Extremisten, die plant, irgendwo innerhalb der US-Grenzen eine Atombombe zu zünden. McCord muss die feindlichen Linien überqueren, das Gelände der Gruppe infiltrieren und ihren Drahtzieher festnehmen – und das alles, bevor die Zeit abläuft!