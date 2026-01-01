The Protégé - Der Racheengel
105 Min.Ab 16
"The Protégé - Der Racheengel" mit Maggie Q, Michael Keaton und Samuel L. Jackson: Als Kind vor dem Tod bewahrt, wird die Vietnamesin Anna vom legendären Killer Moody zur perfekten Auftragsmörderin geformt. Gemeinsam bekämpfen sie jahrelang die dunklen Mächte der Unterwelt - bis eine vermeintlich harmlose Mission Moody das Leben kostet. Getrieben von Rache folgt Anna den Spuren der Drahtzieher und trifft dabei auf den geheimnisvollen Michael Rembrandt.