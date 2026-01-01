The Requin: Der Hai
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
The Requin: Der Hai
Alicia Silverstone und James Tupper nehmen den schier aussichtslosen Kampf gegen den König der Meere auf: Es sollte ein wundervoller Urlaub werden, der das Ehepaar Jaelyn und Kyle wieder zusammenschweißt. Die beiden übernachten in einem kleinen Wasserhaus auf Stelzen. Was romantisch beginnt, endet in einer Katastrophe, als ein Monsun das Haus auf das offene Meer hinausschwemmt. Ohne Nahrung und umringt von Haien stehen die Chancen zu überleben sehr schlecht.