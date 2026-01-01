Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Tiger - Legende einer Jagd

140 Min.Ab 16
Netzkino
Korea, 1925 unter japanischer Besatzung. Der Witwer Chun Man-duk (Choi Min-sik), der als bester Jäger im Königreich Korea gilt, lebt mit seinem Sohn Seok (Sung Yoo-bin) zurückgezogen am Fuße der majestätischen Berge. Zur Demonstration ihrer Macht plant die japanische Armee den dort umherstreifenden letzten Tiger Koreas auszurotten, der von den Einheimischen so gefürchtet wie verehrt wird. Man-duk widerstrebt es, das legendäre Raubtier zu töten. Erst als sich Seok der Jagd anschließt, überwiegt die Furcht um seinen Sohn, und Man-duk greift ein letztes Mal zum Gewehr...

Genre:
Action, Abenteuer, Historisches Drama, Thriller
Produktion:
KR, 2015
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Netzkino
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH