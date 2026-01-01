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Till Death: Bis dass dein Tod uns scheidet

Till Death: Bis dass dein Tod uns scheidet

87 Min.Ab 18
SAT.1 emotions87 Min.Ab 18
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SAT.1 emotions
Till Death: Bis dass dein Tod uns scheidet

Till Death: Bis dass dein Tod uns scheidet

Megan Fox alias Emma kämpft in diesem Action-Thriller ums blanke Überleben: Zum zehnten Hochzeitstag entführt Mark seine Frau in ein abgelegenes Haus am See. Doch der romantische Ausflug wird schnell zum Albtraum. Emma stellt am nächsten Morgen fest, dass sie mit Handschellen an ihren Mann gefesselt ist, der sich vor ihren Augen erschießt. Gefangen erkennt sie, dass sein Selbstmord nur der Auftakt eines perfiden Racheplans war ...

Genre:
Thriller, Action
Produktion:
US, 2021
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Vuelta Entertainment GmbH