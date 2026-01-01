Traktoren der 60er
Traktoren der 60er
Die 1960er-Jahre markieren eine entscheidende Phase im deutschen Schlepperbau – geprägt von Innovation, Wettbewerb und tiefgreifendem Wandel. Leistungsstärkere Motoren, steigende PS-Zahlen und neue Technologien revolutionieren die Landwirtschaft und treiben die Mechanisierung entscheidend voran. Gleichzeitig geraten viele traditionsreiche Hersteller unter Druck und verschwinden vom Markt, während andere durch Kooperationen und neue Produktionsstrategien um ihre Zukunft kämpfen. Diese Dokumentation beleuchtet eindrucksvoll die technischen Fortschritte und wirtschaftlichen Veränderungen dieser Zeit. Von den kraftvollen Eicher-Modellen wie Mammut, Königstiger und Wotan bis hin zu den Entwicklungen von Hanomag, das mit neuen Motorentechnologien seine Marktposition behaupten will, entsteht ein lebendiges Bild einer Branche im Umbruch. Auch internationale Einflüsse werden sichtbar, als Massey Ferguson mit modernen Serien den deutschen Markt erobert und Fendt mit innovativen Lösungen neue Standards setzt. Mit authentischen Aufnahmen, spannenden Hintergrundinformationen und einem Blick auf die Herausforderungen der Hersteller zeigt der Film, wie die 60er-Jahre den Schlepperbau nachhaltig geprägt haben – ein Jahrzehnt voller Fortschritt, Konkurrenz und technischer Meilensteine.