Transsiberian - Reise in den Tod
107 Min.Ab 16
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Transsiberian - Reise in den Tod
Zum Abschluss ihrer mehrmonatigen Pekingreise will das amerikanische Ehepaar Roy und Jessi mit der berühmten Transsibirischen Eisenbahn 9.000 Kilometer bis nach Moskau fahren. Während der Fahrt knüpfen die beiden schnell Kontakte, unter denen sich auch der Spanier Carlos und dessen Freundin befinden. Als Carlos jedoch, nach einem kurzen Zwischenstopp, den Zug verpasst, wird eine tragische Kette von Ereignissen in Bewegung gesetzt, die letztlich in Verrat, Betrug und Mord endet.