Umma
81 Min.Ab 16
"Grey's Anatomy"-Star Sandra Oh kämpft als verzweifelte Mutter gegen das Übernatürliche: Amanda hat es im Leben nicht leicht gehabt. Sie wuchs mit ihrer alleinerziehenden Mutter - Umma - in einfachen Verhältnissen auf. Bei ihrer eigenen Tochter Chris will sie nicht die Fehler machen, unter denen sie einst gelitten hat. Doch als ihr ein Verwandter bei einem Besuch Ummas Asche bringt, scheint deren Geist Besitz von Amanda zu ergreifen. Dunkle Mächte bedrohen Chris und ihre Mutter.