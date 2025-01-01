Under Suspicion - Mörderisches Spiel
107 Min.Ab 12
Der einflussreiche Anwalt Henry Hearst hat beim Joggen die Leiche einer jungen Frau entdeckt und der Polizei gemeldet. Bereits der zweite Fall in einem Monat in Port San Juan, Puerto Rico. Für Hauptmann Benezet zählt Hearst zu den Verdächtigen - denn schon beim ersten Mord wurde Hearst von Zeugen am Tatort beobachtet. Mithilfe von Chantal, Hearsts 30 Jahre jüngerer Frau, hofft Benezet den Anwalt überführen zu können.