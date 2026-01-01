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Unsere Wildnis

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Die Filmemacher Jacques Cluzaud und Jacques Perrin gewähren abermals einen Einblick in die schöne Natur Europas: Zig unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten tummeln sich in der abwechslungsreichen Landschaft. Doch nicht nur die sich ständig abwechselnden Jahreszeiten, sondern auch die Menschen nehmen seit Jahrhunderten Einfluss auf die Entwicklung der Natur. Vor allem in Großstädten wird oft vergessen, wie vielfältig sich uns diese zeigt. Grund genug, genauer hinzusehen ...

Genre:
Dokumentation
Produktion:
FR, 2015
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG