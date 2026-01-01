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Unter der Sonne der Toskana

Unter der Sonne der Toskana

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Unter der Sonne der Toskana

Frances Mayes steht vor den Scherben ihrer Ehe. Die Schriftstellerin ist vollkommen aus der Bahn geworfen, bis eine Reise in die traumhafte Toskana Rettung und Erholung verspricht. Frances erwartet in Italien aber nicht nur eine umwerfend idyllische Landschaft und eine ansprechende Kultur, sondern auch ein neues Zuhause. Beseelt von ihrer Umgebung und den hilfsbereiten Menschen, kauft sie eine alte, renovierungsbedürftige Villa ...

Genre:
Romanze, Tragikomödie
Produktion:
IT, 2003
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH