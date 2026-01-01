Untergang der Imperien - Folge 4: Das Heilige Reich
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Untergang der Imperien - Folge 4: Das Heilige Reich
Die Geschichte des Reiches beginnt vor mehr als eintausend Jahren mit „Karl dem Großen“. Reste seines Reiches finden sich am Rhein und der Donau, in den Gebirgen und Ebenen Europas. Ein Imperium, das auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung von Sizilien bis an die Nordsee reicht. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Eine Hoffnung auf antike Größe oder Realität? Dieses Reich ist ein Mythos, den sich die von dem zuletzt die Nationalsozialisten zu Nutze machen. Mit ihm begründen sie die Idee vom Dritten Reich. Der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation legt 1806 die Krone nieder.Napoleon I. beendet eine Epoche, die eintausend und fünf Jahre zuvor mit Karl dem Großen begann.