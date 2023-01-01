Vacation Friends 2
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Vacation Friends 2
Zwei ungleiche Paare lernen sich in Mexiko kennen und entwickeln eine innige Urlaubsbekanntschaft. Wieder zu Hause stecken Emily und Marcus mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Dabei ahnen sie nicht, dass ihre neuen Freunde Ron und Kyla bereits auf dem Weg sind, um den schönsten Tag ihres Lebens in eine einzige Katastrophe zu verwandeln ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 20th Century Studios