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Vanilla Sky

Vanilla Sky

131 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS131 Min.Ab 16
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Kabel Eins CLASSICS

Vanilla Sky

Der Geschäftsmann David führt ein sorgenfreies Leben an der Seite seiner Geliebten Julie. Als er eines Nachts die schöne Sofia kennenlernt, sieht er die Chance für die echte Liebe gekommen. Während einer Autofahrt will er sich von Julie trennen, die provoziert aber einen Unfall, bei dem sie stirbt und er schwer verletzt überlebt. Danach ist nichts mehr so, wie es scheint, und Davids Alltag gerät zu einer Achterbahnfahrt von Liebe, Sex, Romantik, Verdächtigungen und Träumen ...

Genre:
Thriller, Drama, Romanze, Science Fiction, Mystery
Produktion:
US, 2001
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Paramount Pictures