Vanishing -The Killing Room
84 Min.Ab 16
84 Min.Ab 16
Vanishing -The Killing Room
Die renommierte Gerichtsmedizinerin Alice Launey macht sich auf den Weg nach Seoul, um ihre bahnbrechenden Methoden zur Identifizierung von Leichen vorzustellen. Doch kaum angekommen, wird sie von der Polizei in einen brisanten Mordfall involviert. An der Seite von Detective Jin-Ho Park vertieft sie sich zunehmend in eine komplexe Ermittlung, die zu einem Netzwerk aus Menschen- und Organhandel führt - und längst verdrängte Schatten aus Alices Vergangenheit ans Licht bringt.