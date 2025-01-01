Vor TV
Vier Fäuste für ein Halleluja
114 Min.Ab 12
114 Min.Ab 12
Vor TV
Vier Fäuste für ein Halleluja
Joe und sein schwergewichtiger Bruder, der nur "Der Kleine" genannt wird, treten ein schweres Erbe an: Sie haben ihrem sterbenden Vater versprochen, in seine Fußstapfen zu treten und ordentliche Ganoven zu werden. Doch so einfach ist die Banditenkarriere für die beiden nicht, denn einer ist ungeschickter als der andere. Und als sie schließlich doch an die Summe von 50.000 Dollar geraten, die die Beute aus einem großen Coup sind, passiert dies eigentlich eher zufällig ...