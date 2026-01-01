Wake of Death
Ben Archer hat sich geschworen, nie wieder zur Gewalt zu greifen. Der Ex-Mafia-Vollstrecker will nur noch ein ruhiges Leben mit seiner Familie führen. Doch als seine Frau Cynthia ein chinesisches Flüchtlingskind bei sich aufnimmt, tritt sie unwissentlich eine tödliche Kette von Ereignissen los. Das Mädchen ist die Tochter von Sun Quan – einem brutalen Triadenboss, der keine Zeugen duldet. In einem gnadenlosen Racheakt lässt er Cynthia ermorden und zerstört Bens Welt mit einem einzigen Schlag. Doch Ben ist kein gewöhnlicher Mann. Er kennt die Regeln der Unterwelt – und er ist bereit, sie zu brechen. Mit eiserner Entschlossenheit und tödlicher Präzision beginnt er einen blutigen Feldzug gegen das Triaden-Imperium. Jeder Schritt bringt ihn näher an Sun Quan … und tiefer in eine Welt, die er längst hinter sich gelassen hatte. Doch als Ben endlich vor dem Mann steht, der ihm alles genommen hat, entdeckt er ein Geheimnis, das alles verändert. Ist seine Rache gerecht – oder Teil eines viel größeren Spiels?