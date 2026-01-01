Warum die Atombomben auf Hiroshima & Nagasaki die Welt veränderten | Der Pazifikkrieg
Warum die Atombomben auf Hiroshima & Nagasaki die Welt veränderten | Der Pazifikkrieg
Im Frühjahr 1945 wird deutlich, dass der Preis für einen amerikanischen Sieg über Japan sehr hoch sein wird. Schließlich müsste das Inselreich erobert werden, und Armee und Bevölkerung scheinen fest entschlossen, buchstäblich bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Doch dann bereiten die USA einen Einsatz vor, mit dem der Widerstand ohne große eigene Verluste gebrochen werden soll: Am 6. August 1945 werfen sie über der Großstadt Hiroshima „Little Boy“ ab – die erste Atombombe der Geschichte... Der Zweite Weltkrieg war die bislang größte militärische Auseinandersetzung in der Historie der Menschheit. Durch die Kämpfe im Pazifik stand zwischen 1941 und 1945 sogar ein ganzer Ozean in Flammen. Anhand seltenen Filmmaterials, das meist an vorderster Front von den Soldaten selbst gedreht wurde, erzählt diese dreiteilige Reihe die Geschichte des gewaltigen Konfliktes fernab von Europa. Vor allem Amerikaner und Japaner lieferten sich blutige Schlachten. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.