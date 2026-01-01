Was diese Frau so alles treibt
104 Min.Ab 0
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Was diese Frau so alles treibt
Beverly Boyer ist die perfekte Hausfrau. Sie hält ihrem Mann, einem erfolgreichen Arzt, den Rücken frei und kümmert sich aufopfernd um Kinder und Haushalt. Als sie auf einer Party mit einer einflussreichen Dame über ihre Vorliebe für Happy Soap spricht, wird sie kurzerhand zum neuen Werbegesicht für die Seife. Ein TV-Auftritt jagt den nächsten und ihr Interesse an Heim und Herd schwindet zunehmend. Ihr Ehemann zieht alle Register, um seine "alte" Beverly wiederzubekommen.