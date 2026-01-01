Wasserloch Nr. 3
Wasserloch Nr. 3
Arizona, 1884. Lewton Cole (James Coburn) ist kein Heiliger – aber er hat ein Gespür für Gold. Als er eine Schatzkarte findet, die zu einer Kiste voller Nordstaaten-Gold führt, hört er schon die Münzen klimpern. Das Ziel? Ein staubiges Loch in der Wüste namens „Wasserloch Nr. 3“. Klingt einfach, oder? Falsch gedacht. Denn Cole ist nicht der einzige Goldgräber im Spiel. Ein Sheriff, der mehr Dreck am Stecken hat als Staub auf den Stiefeln, die ursprünglichen Diebe und sogar die Armee wollen alle ein Stück vom Kuchen. Was folgt, ist ein Wettlauf voller Schlitzohrigkeit, trockener Sprüche und Colts, die schneller ziehen als ein Gambler seine Karten. Am Ende treffen sich alle am Wasserloch – und dort wird nicht nur darüber entschieden, wer den Staub schluckt, sondern auch darüber, wer mit dem Gold und einem Grinsen davonreitet.