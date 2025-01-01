Weihnachten in Wien
91 Min.Ab 0
Kurz vor Weihnachten geht Amys Beziehung in Chicago in Brüche. Niedergeschmettert beschließt sie Hals über Kopf, ihren Bruder in Wien zu besuchen und die Feiertage dort zu verbringen. Als sie zufällig in eine Tanzschule kommt, findet sie sich plötzlich mitten in den Proben für einen Tanzwettbewerb wieder. Sie nimmt Unterricht bei dem charmanten Wiener Lukas und erhält eine Einladung für den größten Ball der Stadt und damit auch für eine neue Chance auf die Liebe...