Weihnachtsangebot: Liebe

Kurz vor Heiligabend strandet Michelle (Jennifer Freeman) während eines Schneesturms mit anderen, darunter ihrem Ex Drew (Garrett Watson), in einem Supermarkt. Abgeschnitten von der Außenwelt und ohne Handy-Empfang bereiten sich die Eingeschneiten auf ein Weihnachtsfest der etwas anderen Art vor. Schnell wird Drew und Michelle klar, dass sie noch Gefühle füreinander haben. Ist das nur der besonderen Situation geschuldet, oder gibt es eine echte Chance für die beiden?