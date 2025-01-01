Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie

Samantha Kingston ist eine beliebte Highschool-Schülerin, die gemeinsam mit ihren Freunden ein rauschendes Fest zum Valentinstag feiert. Sie ahnt nicht, dass es die letzten Stunden ihres Lebens sind. In jener Nacht stirbt sie bei einem Verkehrsunfall. In einer Art Zwischenwelt gefangen, wacht sie wieder auf und erlebt den Tag ihres Todes aufs Neue. So beginnt Sam, ihr Leben und die Entscheidungen, die sie getroffen hat, zu hinterfragen.

Genre:
Drama
Produktion:
us, 2017
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Puls8 HD
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH