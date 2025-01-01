Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie
Samantha Kingston ist eine beliebte Highschool-Schülerin, die gemeinsam mit ihren Freunden ein rauschendes Fest zum Valentinstag feiert. Sie ahnt nicht, dass es die letzten Stunden ihres Lebens sind. In jener Nacht stirbt sie bei einem Verkehrsunfall. In einer Art Zwischenwelt gefangen, wacht sie wieder auf und erlebt den Tag ihres Todes aufs Neue. So beginnt Sam, ihr Leben und die Entscheidungen, die sie getroffen hat, zu hinterfragen.