Wer hat dem Affen den Zucker geklaut?
111 Min.Ab 12
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Wer hat dem Affen den Zucker geklaut?
Hotelbesitzer Taddeus treibt mit seinem Arbeitseifer zu Beginn der Saison die gesamte Belegschaft an den Rand eines Herzinfarktes. Spleenige Hotelgäste, unter ihnen ein Magier und ein Boxer, tun ein Übriges, um das Hotelleben so stressig wie möglich zu gestalten. Ein Kellner hat seiner Tochter jahrelang vorgeflunkert, Stammgast in dem Hotel zu sein. Nun will ihn die Tochter besuchen. Die Belegschaft tut sich zusammen, um dem Mädchen eine beispiellose Maskerade zu bieten.