Werner - Gekotzt wird später
78 Min.Ab 6
Werner - Gekotzt wird später
Werner, Andi und Eckat sitzen zusammen und würfeln. Diesmal geht es um einen hohen und ungewöhnlichen Einsatz: Der Sieger wird zum "Könich" gekrönt - und der Könich darf bestimmen. Werner gewinnt das Spiel und erteilt seinen neuen Untertanen Andi und Eckat den ersten Befehl: Der Könich will Urlaub machen - und zwar auf Korsika. So fahren die drei in ihrem alten Taunus los, der jedoch bald zusammenbricht. Kein Problem: Kurzerhand wird ein flotter Ami-Schlitten angeschafft ...