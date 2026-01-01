Wie angelt man sich seine Chefin
91 Min.Ab 6
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Wie angelt man sich seine Chefin
Pit Opitz, Vertriebschef beim alteingesessenen Schokoladenhersteller Meinekken, ist entsetzt, als die junge Managerin Katharina Kessler ihm den begehrten Geschäftsführer-Job wegschnappt. Die Zusammenarbeit der beiden steht daher von Anfang an unter keinem guten Stern. Katharina will den Betrieb modernisieren und neue Produkte einführen. Pit boykottiert sie, wo er nur kann. Doch dann wendet sich das Blatt überraschend ...