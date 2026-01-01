Wildes Überleben - Episode 10: Es kann nur einen geben
44 Min.Ab 0
44 Min.Ab 0
Wildes Überleben - Episode 10: Es kann nur einen geben
„Es kann nur einen geben“ - Für manche Tiere ist Kämpfen der Schlüssel zum Überleben. Wenn die Nahrung knapp wird, das Jagdrevier oder der Lebensraum bedroht ist oder wenn es um die Rangordnung innerhalb der Gruppe geht, dann entbrennen in der Tierwelt oft hefige Duelle. Die erbittertsten Kämpfe aber liefern sich Rivalen bei der Partnersuche. Dann nutzen die Männchen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, um als Sieger hervor zu gehen. Und es ist nicht selten ein Kampf auf Leben und Tod.