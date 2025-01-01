Wir sehen uns an Weihnachten
Die Rentiere sind zu dick und kommen nicht mehr in die Hufe. Schlimmer ist, dass Santa Claus' Nachfolger Nick in seiner Grarage am Nordpol einen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Fortan kann er sich nicht mehr an seine Berufung erinnern, dass er jetzt der Weihnachtsmann ist. Nicks Freundin Sandy ist besorgt: Wo ist Nick geblieben? Was wird nun aus Weihnachten? Wer fliegt den Schlitten und bringt den Kindern Geschenke?