World's Greatest Dad
World's Greatest Dad
Lance Clayton (Robin Williams) könnte mit seinem Leben zufrieden sein: Er hat einen guten Job als Lehrer, er ist frisch verliebt, und er hat einen Sohn im Teenageralter. Nur: Lance hasst seinen Beruf und wäre viel lieber Schriftsteller – leider ist keiner seiner fünf Romane jemals veröffentlicht worden. Seine Geliebte will nicht, dass man sie gemeinsam in der Öffentlichkeit sieht – ihre Beziehung ist ihr peinlich. Und Kyle, der Sohn von Lance, ist ein widerwärtiger, abstoßender Rowdy, der in jeder freien Minute masturbiert, den Mädchen in der Schule nachspioniert und nichts als Spott für seinen Vater übrig hat. Dann geschieht etwas Unvorhergesehenes, eine Tragödie, die Lances Leben komplett auf den Kopf stellt - und die ihm die Möglichkeit gibt, noch einmal von vorn anzufangen. Er muss nur ein bisschen nachhelfen, und auf einmal sehen ihn die Menschen mit anderen Augen, als großartigsten Dad, den die Welt jemals gesehen hat...