XXL-True Crime Doku: Die grausamsten Mordfälle Englands?
Im Juli 1986 verlässt die 25-jährige Immobilienmaklerin Suzy Lamplugh ihr Büro in Westlondon, um einem Interessenten ein Objekt zu zeigen - und kehrt nie wieder zurück. Schon bald erhärtet sich der Verdacht, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Im Oktober 1977 verschwinden im schottischen Edinburgh zwei junge Frauen nach einem Abend in einem Pub. Kurz darauf werden sie ermordet aufgefunden. Es dauert Jahrzehnte, ehe die Ermittler dem Mörder auf die Spur kommen. Doch werden sie ihm die Taten auch nachweisen können? Die fünfjährige April Jones kommt am 1. Oktober 2012 nicht vom Spielen nach Hause. In ihrem Heimatort in Mid Wales beginnt eine fieberhafte Suche nach dem Mädchen. Doch bald schon wird klar, dass sie vermutlich nicht mehr am Leben ist. Und der Täter scheint jemand aus dem Ort zu sein.