Zombie Killer Vortex
Ein Konzern forschte an einer Droge für Unsterblichkeit. Das Ergebnis waren lebende Tote, Zombies. 20 Jahre sind seither verstrichen. Die Zombies überschwemmen inzwischen die Erde. Sie beißen die Lebenden und ihre Opfer verwandeln sich ebenfalls in Untote. Das Ende der Menschheit steht unmittelbar bevor. Nur die Schwestern Aya (Yû Tejima) und Saki (Akari Ozawa) scheinen etwas in ihrem Blut zu haben, das den Untergang zu stoppen vermag...