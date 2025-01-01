Zoolander: Super Model
81 Min.Ab 12
Ben Stiller und Owen Wilson leihen in der Zeichentrick-Adaption des Comedy-Streifens "Zoolander" den animierten Charakteren Derek und Hansel ihre Stimmen: Die Supermodels Derek Zoolander und Hansel mischen nicht nur die Catwalks der Welt mit ihren beeindruckenden Moves auf - sie haben es sich auch zur Aufgabe gemacht, Bösewichten das Handwerk zu legen. Ausgestattet mit jeder Menge Superkräften beschützen sie die Schönen und Reichen vor den dunklen Mächten der Modewelt.