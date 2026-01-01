Zwei Supertypen in Miami: Die Schöne mit dem kleinen Tick
86 Min.Ab 12
Als die charmante Diebin Wendy auf einer High-Society-Party einem korrupten Senator versehentlich einen brisanten Mikrofilm klaut, wird sie zur meistgesuchten Frau Miamis. Zum Glück stolpert sie direkt in das Büro von Extralarge und Dumas, die sich sofort in ein Chaos aus Killerkommandos, Regierungsintrigen und teuren Cocktails stürzen. Während Wendy mit ihrem „kleinen Tick“ für verschwundene Wertgegenstände sorgt, kämpfen die Detektive gegen skrupellose Politiker – und ihre eigene Geduld. Bald hängt nicht nur Wendys Leben am seidenen Faden, sondern auch das Schicksal eines ganzen Landes.