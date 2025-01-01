Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zwei wie Pech und Schwefel

Zwei wie Pech und Schwefel

98 Min.Ab 12
Kabel Eins98 Min.Ab 12
Kabel Eins
Zwei wie Pech und Schwefel

Zwei wie Pech und Schwefel

Die beiden Automechaniker Ben und Kid sind unzertrennliche Freunde - beim Autorennen sind sie jedoch erbitterte Konkurrenten. Nach einem turbulenten Wettrennen kommen beide gleichzeitig über die Ziellinie und müssen sich den Gewinn, einen roten Buggy, nun teilen. Doch bevor sie sich an dem schönen Auto erfreuen können, wird es von einer Schlägertruppe restlos demoliert. Zeit für Ben und Kid, die Bande mal gründlich aufzumischen ...

Genre:
Comedy, Action
Produktion:
IT, 1973
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG