10 Fehler - Katastrophen, die Geschichte schrieben

Hindenburg

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 29.03.2026
Hindenburg

10 Fehler - Katastrophen, die Geschichte schrieben

Folge 4: Hindenburg

45 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12

1936 hebt die Hindenburg zum ersten Mal ab. Das Luftschiff ist dreimal länger als eine Boeing 747 und wird als das Fortbewegungsmittel der Zukunft angepriesen. Am 6. Mai 1937 passiert das Unfassbare: Das Zeppelin fängt Feuer und stürzt brennend ab. Welche Fehler und Versäumnisse führten zum Absturz der Maschine?

