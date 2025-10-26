100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 4: Weniger Lack mehr Lady
44 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Die vielbeschäftigte Mama Daniella taucht in einem hautengen knallroten PVC-Kleid vor den Styling-Experten auf. Ihre Outfits brauchen definitiv ein Downgrade. Auch John braucht Tipps, denn er steckt all seine Energie und Kreativität in sein Drag-Alter-Ego Ava, so dass er im Alltag ziemlich unscheinbar herumläuft.
