Tag 42: Da will man nur noch chillen
100 TAGE AUTARK
Folge 42: Tag 42: Da will man nur noch chillen
15 Min.
Wie richtet man eine sechs Quadratmeter große Hütte am sinnvollsten ein? Ein Tisch und ein möglichst bequemer Sitz am Ofen wären nicht schlecht. Johannes sucht im Wald nach Baumaterial und macht sich an die Arbeit. Die erste Mahlzeit in der selbst gebauten Sitzecke gibt ihm später einfach ein "gutes Gefühl".
