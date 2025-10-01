17:30 SAT.1Live Hessen und Rheinland-Pfalz vom 01.10.2025Jetzt kostenlos streamen
17:30 SAT.1 Hessen und Rheinland-Pfalz
Folge vom 01.10.2025: 17:30 SAT.1Live Hessen und Rheinland-Pfalz vom 01.10.2025
24 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12
17:30 SAT.1 LIVE - Ihr Regionalmagazin für Hessen und Rheinland-Pfalz. Informativ und präzise - aus der Region für die Region. Präsentiert wird die Sendung von Eva Dieterle und Markus Appelmann. Montag bis Freitag um 17:30 Uhr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Unterhaltung sowie Servicethemen und Hintergrundberichte zum aktuellen Zeitgeschehen.