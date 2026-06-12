17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 12.06.2026: Die Sendung vom 12.06.2026
24 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
+++ Aufklärung statt Verbote: Bildungsminister wollen kritischen Umgang mit Social Media +++ 980 Sticker und kein Ende: Bayern im Panini-Fieber +++ Star-Alarm in der Allianz Arena: Statt Fußball große Popkonzerte
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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