17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 15.07.2026: Die Sendung vom 15.07.2026
24 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
+++ Tausende Notrufe in Nürnberg: Unwetter fegt durch Mittelfranken +++ Schüsse auf Wohnhaus: Fahndung in Würzburg +++ Gefahr für Hunde & Katzen: so schützen Sie ihr Haustier vor der Hitze
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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