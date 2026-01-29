17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 29.01.2026: Die Sendung vom 29.01.2026
24 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
+++ Tod durch Hustensaft? 16-Jähriger stirbt in Unterfranken +++ Verheerender Autobrand: Augsburger kämpft sich zurück ins Leben +++ Neuschnee, Glatteis, Unfälle: So wird Ihr Winter-Wochenende
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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