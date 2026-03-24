17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 24.03.2026: Die Sendung vom 24.03.2026
24 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
+++ Wahlfälschung? Ermittlungen gegen Bürgermeister in Unterfranken +++ Osterferien-Urlaub in der Ferne: Das müssen Sie jetzt über Flugreisen wissen +++ April-Wetter Ende März: Der Schnee kommt nochmal zurück
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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