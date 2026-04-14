17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 14.04.2026: Die Sendung vom 14.04.2026
24 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
+++ Kollegin aus Mordlust erstochen Urteil im Mordfall Mellrichstadt +++ Die große Gesundheitsreform: Das ändert sich bei der Gesetzlichen Krankenversicherung +++ Mission Taubenschutz: Münchner tauschen tausende Eier aus
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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