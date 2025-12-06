2 Broke Girls
Folge 22: Die Buttercreme-Blamage
21 Min.Ab 6
Caroline hat sich Gedanken über die Zukunft des Cupcake-Geschäfts gemacht: Sie findet, sie und Max sollten weniger Zeit damit verbringen, Geld für die Eröffnung zu verdienen und stattdessen mehr Werbung für sich machen. Obwohl Max anderer Meinung ist, nimmt Caroline hinter ihrem Rücken eine Bestellung von einer Freundin von Peach an. Max ist sauer: Die georderten Buttercreme-Cupcakes sind kompliziert und wenn sie nicht gelingen, steht womöglich ihr Job bei Peach auf dem Spiel.
