2 Broke Girls
Folge 23: Ballköniginnen (1)
21 Min.Ab 6
Max und Caroline sind enttäuscht: Der hippe Partyplaner Paul Platt hat ihnen und ihren Cupcakes einen Korb gegeben. Doch bald bietet sich den tüchtigen Geschäftsfrauen eine neue Chance, sich einen Namen zu machen. Die beiden Freundinnen sind zur alljährlichen großen Modegala im Metropolitan Museum eingeladen - genau wie die berühmte Küchenfee und Lifestyle-Ikone Martha Stewart. Unterdessen verabschiedet sich Johnny von Max: Er zieht nach Manhattan und will heiraten.
