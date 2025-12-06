2 Broke Girls
Folge 24: Ballköniginnen (2)
21 Min.Ab 6
Nach einigem Zögern haben Max und Caroline beschlossen, zum Modeball des Metropolitan Museums zu gehen. Dort wollen sie der Küchengöttin Martha Stewart ihre Idee für das Cupcake-Geschäft samt Kostprobe präsentieren. Soweit der Plan, doch die Durchführung wird gewohnt chaotisch. Weil die Kellnerinnen nichts Festliches zum Anziehen haben, springt Sophie ein. Und am großen Tag will Oleg die beiden mit dem Wagen zum Museum kutschieren. Doch das Auto streikt.
