2 Broke Girls
Folge 21: Eine juckende Angelegenheit
21 Min.Ab 12
Caroline hat sich mit ihrem Ex-Freund Andy zu einem Sex-Date getroffen. Am nächsten Morgen spürt sie ein unangenehmes Jucken im Schritt. Die Blondine gerät in Panik: Offenbar hat sie sich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. Sie stellt Andy zur Rede. Unterdessen versucht Diner-Besitzer Han, online eine Frau für sich zu finden. Doch er wird ein ums andere Mal enttäuscht. Max bietet sich an, ihrem Boss auf die Sprünge zu helfen.
