2 Broke Girls

ProSiebenStaffel 4Folge 22
Folge 22: My Big Fat Polish Wedding

21 Min.Ab 12

Die Hochzeit von Sophie und Oleg rückt näher. Doch es gibt ein Problem: Der traditionelle Hochzeitsesel, auf dem Oleg zum Altar reiten soll, fällt aus! Sophie hat schnell eine Idee, wer einspringen kann - Chestnut. Caroline will ihren Liebling allerdings gar nicht so gern als Esel-Ersatz hergeben ... In der Kirche müssen Han und Oleg dann schmerzvoll erfahren, dass es nicht unproblematisch ist, wenn der Bräutigam einige Köpfe größer als sein Trauzeuge ist.

