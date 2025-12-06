Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

ProSiebenStaffel 6Folge 21
Folge 21: Can-Drew Andrew

21 Min.Ab 12

Der Film über Carolines Leben ist endlich fertig. Bei einer Pressevorführung treffen Caroline und Max auf Carolines Ex-Freund Andrew, der immer noch Feuer und Flamme für sie ist und gern wieder mit ihr zusammenkommen würde. Doch Caroline steht zu Bobby. Den wiederum packt die Eifersucht, sodass er völlig verzweifelt Carolines Freunde um Rat fragt, wie er mit der Situation umgehen soll.

