ProSieben Staffel 6 Folge 22
Folge 22: 2 Broke Girls: The Movie

21 Min. Ab 12

Die Premiere des Films über das Leben von Caroline steht an. Caroline will auf dem roten Teppich glänzen und schmeißt sich in einen sündhaft teuren Fummel, den sie sich geliehen hat. Außerdem beschließt sie, im Diner zu kündigen. Als sie jedoch ihr Zehntausend-Dollar-Kleid versehentlich zerstört, wird sie eines Besseren belehrt. Derweil trifft Max bei der Veranstaltung auf ihren Exfreund Randy. Als er ihr ein Liebesgeständnis macht, ist sie völlig von den Socken.

